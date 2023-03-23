Канчельскис: «Спартак» - искусственный конкурент, реально команда не может побороться сейчас с «Зенитом»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о петербургском «Зените» и московском «Спартаке».

Специалист заявил, что в российском футболе нет никакой конкуренции и, соответственно, интрига в борьбе за золотые медали чемпионата России нынешнего сезона тоже отсутствует.

«Спартак»? Это искусственный конкурент, реально команда не может побороться сейчас с «Зенитом». На вещи нужно смотреть реально, не витать в облаках. По всем параметрам «Зенит» лучше», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Эксперт также выразил сомнение в том, что догнать «сине-бело-голубых» сможет и идущий вторым «Ростов».