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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший защитник «Зенита»: «У «Спартака» нет шансов»

23 Марта 2023 • 00:59 Комментировать

Бывший защитник питерского «Зенита» Саркис Овсепян впечатлен игрой питерского клуба, который набрал 80 процентов из всех возможных в текущем сезоне очков - 48 очков из 60. По его мнению, у «Спартака» и других преследователей в нынешнем сезоне шансов уже не осталось.

- Навяжет ли борьбу «Спартак»? Никаких шансов. Искусственное впечатление создается, что они могут побороться. В этом сезоне красно‑белые получше, чем в последние годы, но это не чемпионская игра, - цитирует слова Саркиса Овсепяна «РБ Спорт».

Напомним, что питерский клуб выиграл четыре последних российских чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Саркис Овсепян
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