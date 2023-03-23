Бывший защитник «Зенита»: «У «Спартака» нет шансов»

Бывший защитник питерского «Зенита» Саркис Овсепян впечатлен игрой питерского клуба, который набрал 80 процентов из всех возможных в текущем сезоне очков - 48 очков из 60. По его мнению, у «Спартака» и других преследователей в нынешнем сезоне шансов уже не осталось.

- Навяжет ли борьбу «Спартак»? Никаких шансов. Искусственное впечатление создается, что они могут побороться. В этом сезоне красно‑белые получше, чем в последние годы, но это не чемпионская игра, - цитирует слова Саркиса Овсепяна «РБ Спорт».

Напомним, что питерский клуб выиграл четыре последних российских чемпионата.