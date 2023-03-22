Нигматуллин прокомментировал решение Хайкина покинуть «Бристоль Сити»

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин прокомментировал решение Никиты Хайкина покинуть «Бристоль Сити» и вернуться в норвежский «Будё-Глимт». За этот клуб он выступал на протяжении трёх последних лет.

«Печальная ситуация получилась, но это жизнь – не каждый переход в футболе идёт на пользу. Никита предпочёл вернуться в хорошее место, где он стал уважаемым вратарём. Думаю, это правильное решение», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что переход Хайкина в «Бристоль Сити» состоялся прошлой зимой, однако у россиянина так и не было ни одного шанса показать себя в рамке ворот бристольцев в официальном матче.