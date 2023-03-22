Тарханов: «Ростов» вряд ли составит конкуренцию «Зениту»

По итогам двух третей российского чемпионата, разменянных после двадцатого тура, в преследователи питерского «Зенита» неожиданно выдвинулся «Ростов», уступающий чемпиону страны семь очков. Но российский специалист Александр Тарханов не верит в то, что «Ростов» сможет составить конкуренцию «Зениту»:

- «Ростов», хоть и выше в таблице, не выглядит силой, способной противостоять «Зениту». Если они займут третье место, счастливы будут, - цитирует специалиста «РБ Спорт».

В следующем туре РПЛ «Ростов» примет в домашнем матче московское «Торпедо», этот матч состоится второго апреля.