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«Зенит» прибыл в Стамбул на благотворительный матч с «Фенербахче» видео

22 Марта 2023 • 21:35 Комментировать

Игроки, тренерский штаб и персонал петербургского «Зенита» сегодня вечером прибыли в самый крупный город Турции – Стамбул. Завтра в нём на арене «Шюкрю Сараджоглу» питерцы сыграют против гранда турецкого футбола – стамбульского клуба «Фенербахче».

Напомним, что грядущий матч носит благотворительный характер и все средства, которые принесёт эта игра, будут направлены в качестве помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Стихийное бедствие, напомним, случилось 6 февраля и уничтожило тысячи зданий на юго-востоке страны.

Ранее стали известны цены на билеты, по которым этот матч можно будет посетить.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче
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