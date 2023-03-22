Игроки, тренерский штаб и персонал петербургского «Зенита» сегодня вечером прибыли в самый крупный город Турции – Стамбул. Завтра в нём на арене «Шюкрю Сараджоглу» питерцы сыграют против гранда турецкого футбола – стамбульского клуба «Фенербахче».

Напомним, что грядущий матч носит благотворительный характер и все средства, которые принесёт эта игра, будут направлены в качестве помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Стихийное бедствие, напомним, случилось 6 февраля и уничтожило тысячи зданий на юго-востоке страны.

Ранее стали известны цены на билеты, по которым этот матч можно будет посетить.