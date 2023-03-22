​Андрей Мостовой рассказал, где мечтает играть

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, есть ли у него стремление оказаться в европейском чемпионате.

«Да, конечно. Мечта - английская Премьер-лига. А цель - чемпионат из топ-5», - сказал Мостовой, чьи слова приводит sport24.

Мостовой отметил, что точно согласился бы перейти в средний клуб из топовой пятёрки европейских лиг. Что касается чемпионата Турции, то 25-летний игрок был бы готов рассмотреть предложение из этой страны. Мостовой назвал местный чемпионат хорошим трамплином.

В сезоне 2022/2023 Андрей Мостовой провёл 27 матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов.