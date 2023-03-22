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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Глупость»: Орлов против возвращения системы «весна-осень» в России

22 Марта 2023 • 20:44 Комментировать (2)

Известный комментатор Геннадий Орлов выступает против возвращения системы «весна-осень» в российском футболе.

Есть мнение, что именно система «весна-осень» лучше подходит российскому футболу с учётом климатических особенностей. Впрочем, Орлов не согласен с необходимостью обратного перехода.

«Переход на систему «весна-осень» - это глупость. Популистские дела. Лишь бы что-то поменять. Игры будут в те же дни. Только названия разные! Биологические часы наших футболистов выстроились под систему «осень-весна». Для чего возвращаться на «весна-осень»? Для чего эти эксперименты?» - сказал Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Отметим, что чемпионат России проводится по системе «осень-весна» с 2012 года. Сезон 2011/2012 был переходным.  

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
22 Марта 2023 в 21:35
Глупость - это Орлов
Антидыня
22 Марта 2023 в 20:53
Глупость - это когда играешь зимой без Еврокубков, или когда у тебя полгода перерыв чемпионата. Весна - осень ближе России, как и Белоруссии, и Скандинавии.
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