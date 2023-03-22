Названа цена билетов на благотворительный матч «Зенита» и «Фенербахче» в Стамбуле

23 марта вечером питерский «Зенит» сыграет в Стамбуле с турецким грандом – «Фенербахче». Матч, напомним, носит благотворительный характер – все средства, которые соберёт товарищеский матч на арене «Шюкрю Сараджоглу», будут направлены на помощь пострадавшим в страшных землетрясениях на юго-востоке Турции 6 февраля. Только по официальным данным от удара стихии погибло 50 с лишним тысяч человек.

По информации «Матч ТВ», попасть на стадион можно за 50-100 турецких лир. Это по текущему курсу аналогично сумме в 200-400 российских рублей.

«Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.