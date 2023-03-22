Ринат Билялетдинов предвкушает большую интригу в борьбе за «серебро» РПЛ

В то время как в борьбе за чемпионский титул нынешнего сезона РПЛ известный российский специалист Ринат Билялетдинов заведомо уже отдал корону «Зениту», в том, что касается сражения за серебряные медали, он уверен в интриге и в том, что борьба за вице-чемпионский титул будет серьезной.

- Там не только «Ростов» со «Спартаком», но и ЦСКА с «Динамо» подтянутся. Все там будем, как говорится, в этой борьбе, - цитирует слова Билялетдинова Газета.ru.

В прошлом году второе место в чемпионате занял, напомним, «Сочи», который сейчас попал в шторм и терпит поражение за поражением под руководством Курбана Бердыева.