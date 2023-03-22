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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обедзинский: «Федотов сейчас на коне: его всё хейтили, а он утёр нос чемпиону» эксклюзив

22 Марта 2023 • 19:40 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу московского ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в 20-м туре чемпионата России.

- ЦСКА – вот это да, поставили «Зенит» на место! По игре чувствовалось, что они не проиграют. Молодцы просто, не ожидал до матча от них такого. Федотов сейчас на коне. Его всё хейтили, хейтили – так он взял и утёр нос чемпиону. А «Зенит» что-то посыпался, вообще никакой теперь. Не нравятся мне что-то они сейчас. То была динамичная команда, но теперь такого не скажешь. Вроде и бразильцы играют, а толку нету. От переизбытка футболистов Семак не знает, кого в состав совать. Но при этом жалко, что у Сергеева травма.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Владимир Федотов РПЛ Владимир Обедзинский
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