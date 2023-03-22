​«Пари НН» может подать апелляцию на решение о техническом поражении

КДК РФС присудил «Пари НН» техническое поражение 0:3 за матч Премьер-лиги против «Торпедо». Дело в том, что за нижегородцев сыграл Ярослав Михайлов, у которого был перебор жёлтых карточек. В клубе проморгали этот момент, поскольку две из четырёх карточек игрок получил в начале сезона, когда выступал в ПФЛ.

После вынесения решения КДК комментарий дал Равиль Измайлов, который занимает должность генерального директора «Пари НН».

Измайлов извинился перед фанатами и сказал, что клуб не снимает с себя ответственности за случившееся. При этом «Пари НН» может подать апелляцию.

«Учитывая фактические обстоятельства данного дела, мы не согласны с вынесенным решением и рассматриваем возможность подать жалобу в Апелляционный комитет РФС. Мы убеждены, что спортивный результат команды должны добывать только на футбольном поле», - слова Измайлова приводит пресс-служба клуба.