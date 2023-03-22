Ринат Билялетдинов не сомневается в победе «Зенита» в чемпионате России

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов не сомневается в том, что питерский «Зенит» станет чемпионом и в этот раз. Питерцы проиграли последний матч чемпионата, уступив ЦСКА, но и московский «Спартак» проиграл, и отрыв питерцев от ближайшего конкурента все равно составляет семь очков.

- Трудно догнать «Зенит». Ожидание спадов или чего-то еще... Даже если имеется какой-то микроспад спад, запас у «Зенита» есть. Да и мастерство есть. Думаю, с чемпионством на 90% все решено, - цитирует слова специалиста Газета.ru.

Напомним, что питерский клуб выигрывает титул уже четыре сезона кряду, последним «дозенитовским» чемпионом был московский «Локомотив» в 2018 году.