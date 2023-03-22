​Мансилья: «Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент, как Путин»

Футболист «Оренбурга» Брайан Мансилья ответил на вопрос, знает ли он президента России Владимира Путина.

«Конечно! Я его люблю! Это сильный лидер. Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент», - сказал Мансилья, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее сообщалось о том, что Брайан Мансилья хочет получить российский паспорт.

«Оренбург» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт в воскресенье, 2 апреля. В этот день оренбуржцы будут играть против «Крыльев Советов» на поле соперника.