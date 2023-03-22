В среду КДК РФС наказал «Пари НН» техническим поражением в матче с «Торпедо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» связалось с бывшим администратором и начальником команд в разных российских футбольных клубах, который попросил не указывать его имя. В интервью Сергей Беседину он вспомнил интересные истории из своего опыта работы в 90-х годах, объяснил почему «Пари НН» не пострадал бы, если бы у него был дубль в ФНЛ-2.

«Перед матчем нам завезли сумку с деньгами. Как только она оказалась у меня, я сразу заполнил протокол и внес «кого нужно».

- Вам не раз приходилось заполнять заявки и стартовые протоколы команд, в которых вы работали. Раньше не было компьютеров, ни интернета, ни электронных форм и систем, но как-то справлялись. Почему сейчас все сложно?

- Да, раньше все было иначе. Я лично считал вручную все желтые карточки игроков, которые у нас были. Если кто-то был близок к тому, чтобы пропустить матч, то я сразу об этом говорил, что вот условный Иванов и Петров «висят карточках». Дальше уже решал тренер.

- Что решал?

- Решал, что делать. Если у нас через два тура игра с командой, которая борется с нами за выход в «вышку», а лидирующие игроки «висят» на картах, то он мог дать указание, чтобы «висящие» специально обнулились и получили предупреждения. Да, они пропустят следующую игру, но зато потом можно уже не волноваться, что из-за карт не смогут сыграть против более сильного соперника или соперников.

- Бывало ли такое, что вы вносили в заявку футболиста, а он не имел права играть, и вашей команде засчитывали техническое поражение?

- Бывало.

- И вас за это как-то наказывали?

- Нет, все были в теме. Давай расскажу историю эту, но не буду упоминать названия клубов и их тренеров. Это было во Второй лиге в середине 90-х годов. Нас попросили слить игру, потому что нам уже ничего не нужно было в таблице, а соперник боролся за выживание. Но наш главный тренер не хотел играть в поддавки на поле. В итоге мы пошли на хитрость и специально выпустили на поле игрока, который не имел права играть из-за перебора желтых карт. В той команде тоже знали об этом. Мы обо всем договорились заранее. Футболисты же ничего не знали и играли честно, рубились. Если бы мы выиграли, то администратор того клуба сразу написал бы протест, и нам засчитали бы техническое поражение.

- А футболист, который не должен был играть, разве не знал, что должен пропускать этот матч?

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- О чем ты говоришь? Ты думаешь, что футболисты считают свои карточки? Он даже не помнил, сколько и когда он их «нахватал».

- Чем закончился тот матч?

- Мы все равно проиграли. Наши вышли без особой мотивации, а у них все понимали, что нужно обязательно выигрывать.

- А если бы ваши выиграли? Получается, что вы были бы тогда виноваты перед всей командой?

- Все было спланировано и обговорено заранее. Перед матчем нам завезли сумку с деньгами. Как только она оказалась у меня, я сразу заполнил протокол и внес «кого нужно». Если бы получилось так, что наши пацаны выиграли, но нам засчитывают техническое поражение из-за якобы моей ошибки, то они бы все равно получили деньги, которые нам привезли.

- А так кому пошли эти деньги?

- Разделили между персоналом и тренерами. Футболистам не дали ничего, потому что они проиграли. Некоторых еще и оштрафовали за плохую игру (смеется). Наш главный тренер потом еще долго подкалывал всех из той команды и говорил: «спасибо за благотворительность и подарки». Получилось ведь, что они сами честно выиграли на поле, а нам еще и деньги свои отдали.

- А они что?

- А что они? Оправдывались. Говорили, что если бы не подстраховались, то по закону подлости мы бы их тогда прибили, и они бы вылетели.

- Хорошая схема, если нужно слить матч. Получается, не нужно пропускать ни глупые голы, ни расступаться специально…

- Эту схему придумал еще покойный Арсен Найденов в сочинской «Жемчужине». Благодаря этому они в начале 90-х годов спаслись и не вылетели. В заключительных матчах с сочинцами в других командах играли футболисты, которые не имели права выйти на поле, и им засчитали «технари» из-за этого. Но потом это уже не работало. Резервных судей обязали проверять заявки перед игрой и смотреть, кто имеет право играть, а кто пропускает тур. А еще позже появились электронные системы, базы данных, все эти учеты.

«Если система не зафиксировала карточки Михайлова в ФНЛ-2, а сам клуб об этом не предупредили перед матчем, то могут наказать выговором или штрафом»

- Позвольте вам зачитать комментарий футбольного судьи Игоря Федотова:

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«У судьи в РПЛ есть электронный протокол. В случае с Бариновым был Кубок России, за который отвечает РФС. А здесь если игрок не имеет права принять участие в матче, то он физически не может попасть в протокол. Его нельзя просто занести в систему. Всегда было так: начальник команды забивает футболиста, и система говорит — нет, его нельзя. Тогда игрока убирают и начинают проверять. Эта система налажена давно, и я не верю, что именно перед матчем «Пари НН» — «Торпедо» произошёл какой-то внезапный сбой. Такого никогда не было». Как же так получилось, что система позволила Михайлову выйти на поле? У вас есть этому объяснение?

- Мне кажется, что система просто не учла те карточки, которые он получил в ФНЛ-2, играя за дубль «Зенита». А не учла потому, что они идут в отдельные зачеты, так как это разные турниры.

- Подождите, все говорят, наоборот, что карточки суммируются и это все считается одной командой. Разве не так?

- Если у клуба нет второй команды, то тогда они суммируются. Поэтому за те карточки, что Михайлов получил в ФНЛ-2, он мог спокойно пропустить игру в этом турнире, если бы остался в дубле «Зенита» или у Новгорода была бы своя команда. Но вся проблема в том, что у «Пари НН» нет своей второй команды в этом турнире. Это бы их спасло.

- Почему спасло?

- Потому что тогда карточки оставались бы внутри ФНЛ-2. А это означает, что он мог бы спокойно просто пропустить игру дубля, и ничего бы не было.

- Выходит, «Пари НН» страдает из-за того, что новый футболист получил когда-то желтые карточки в ФНЛ-2 за вторую команду «Зенита», но при этом у них самих нет дубля в этом турнире?

- Получается, так.

- Вам не кажется, что это могло все быть специально? Как по вашей схеме в 90-х годах. Может быть, «Пари НН» просто подставили. Верите в это?

- А кому это надо?

- Я слышал, что якобы «Пари НН» накажут «технарем», а это решение пролоббировал «Локомотив»…

- Уверен, что «Локомотив» не стал бы влезать в это все. Да и ради чего?

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- Чтобы лишить в борьбе за выживание прямого конкурента очков…

- Они набрали такой ход сейчас, что им до лампочки количество очков, которое «Пари НН» может потерять. Уверен, что команда Галактионова обойдет Новгород в таблице и так.

- А как насчет «Торпедо»? Ему эта победа и три очка нужны, как воздух…

- У «Торпедо» не самая лучшая финансовая ситуация. Не думаю, что они к этому причастны. Просто им так повезло, и они решили зацепиться за это, подав протест.