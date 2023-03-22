Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшиеся на прошлой неделе («Наполи» разгромил «Айнтрахт» 3:0, а мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» 1:0).

- «Айнтрахт» вроде бы старался, но «Наполи» был уверен в себе, и исполнители там на уровне. Осимхен, конечно, нападающий очень сильный. Я думаю, он даже поинтереснее Холанна будет. Просто такое вот у меня впечатление. Всё удачно у него складывается. А «Реал» обыграл «Ливерпуль» за счёт индивидуального мастерства. Мне кажется, если бы Салах забил на шестой минуте, когда один на один вышел, то могла бы быть другая игра. Вряд ли «Реал» дрогнул бы и проиграл бы крупно. Да, он мог бы сыграть вничью или минимально проиграть, но сам характер игр стал бы другим. А так была безнадёга.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Миланом», тогда как «Манчестер Сити» встретится с «Баварией».