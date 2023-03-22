​Семак: «Зениту» важно, чтобы Кузяев остался»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в очередной раз высказался о будущем полузащитника Далера Кузяева. Действующий контракт 30-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Зениту» важно, чтобы он остался. Но мы никого не можем заставлять. Если у него будет хороший вариант, он предпочёл бы попробовать свои силы в Европе. Если он останется, мы будем рады», - сказал Семак, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Всего за «Зенит» Далер Кузяев провёл 173 матча. В них полузащитник записал на свой счёт 23 гола.

Добавим, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Второй «Ростов» команда Сергея Семака опережает на семь очков.