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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак: «Зениту» важно, чтобы Кузяев остался»

22 Марта 2023 • 19:16 Комментировать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в очередной раз высказался о будущем полузащитника Далера Кузяева. Действующий контракт 30-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Зениту» важно, чтобы он остался. Но мы никого не можем заставлять. Если у него будет хороший вариант, он предпочёл бы попробовать свои силы в Европе. Если он останется, мы будем рады», - сказал Семак, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Всего за «Зенит» Далер Кузяев провёл 173 матча. В них полузащитник записал на свой счёт 23 гола.

Добавим, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Второй «Ростов» команда Сергея Семака опережает на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Далер Кузяев
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