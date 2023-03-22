​Агент высказался о сроках восстановления Дивеева

Защитник Игорь Дивеев снова оказался в лазарете ЦСКА. Футболист травмировался в воскресном матче Премьер-лиги против «Зенита». Предполагается, что восстановление Дивеева займёт один месяц. Комментарий на этот счёт дал агент Олег Ерёмин, который работает с футболистом.

«Игорь восстанавливается. Месяц - это ориентировочный срок. Возможно, он вернётся в строй и раньше», - сказал Ерёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Как известно, Игорь Дивеев только недавно восстановился от травмы, которую получил ещё в сентябре.

Добавим, что ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.