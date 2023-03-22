​В «Локомотиве» может смениться генеральный директор – известны кандидаты

Владимир Леонченко может покинуть должность генерального директора «Локомотива». Как сообщает «РБ Спорт», именно Леонченко может понести ответственность за ситуацию с Дмитрием Бариновым – полузащитник недавно сыграл против «Акрона» в Кубке России, хотя должен был отбывать дисквалификацию.

Сменить Владимира Леонченко на посту генерального директора «Локомотива» может Андрей Лексаков, который работает в РФС, или Евгений Кречетов, который является исполнительным директором «железнодорожников».

«Локомотив» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 1 апреля – против «Пари НН».