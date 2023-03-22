​Уткин отреагировал на увольнение Талалаева

«Торпедо» объявило об отставке Андрея Талалаева с должности главного тренера команды. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин. Он обратил внимание на формулировку «по соглашению сторон».

«До того расстались с Геркусом. Никаких конфликтов, стало быть, по смыслу - по соглашению сторон. Давайте добавлять эту фразу везде. Будет логично. Например: «Торпедо» подало протест на матч с «Пари НН» и получило техническое поражение. По соглашению сторон. У «Торпедо» нет тренера - по соглашению сторон. «Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон», - написал Уткин.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. На текущий момент «автозаводцы» имеют в своём активе всего лишь десять зачётных баллов.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Торпедо» проведёт в воскресенье, 2 апреля. Команда будет играть против «Ростова» на выезде.