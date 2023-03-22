Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин отреагировал на увольнение Талалаева

22 Марта 2023 • 17:27 Комментировать

«Торпедо» объявило об отставке Андрея Талалаева с должности главного тренера команды. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин. Он обратил внимание на формулировку «по соглашению сторон».

«До того расстались с Геркусом. Никаких конфликтов, стало быть, по смыслу - по соглашению сторон.  Давайте добавлять эту фразу везде. Будет логично. Например: «Торпедо» подало протест на матч с «Пари НН» и получило техническое поражение. По соглашению сторон. У «Торпедо» нет тренера - по соглашению сторон. «Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон», - написал Уткин.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. На текущий момент «автозаводцы» имеют в своём активе всего лишь десять зачётных баллов.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Торпедо» проведёт в воскресенье, 2 апреля. Команда будет играть против «Ростова» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Василий Уткин Андрей Талалаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
18:37 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Страшного в дисквалификации Ганчаренко для «Урала» ничего нет»
18:34 · Кубок России
​Владелец «Акрона» уверен в кубковой победе над «Динамо»
18:22 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» может смениться генеральный директор – известны кандидаты
18:03 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Химок» пообещал, что его клуб не вылетит в Первую лигу
17:54 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Талалаев не виноват в происходящем с «Торпедо»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Игонин опроверг слова о том, что сомневается в чемпионстве «Зенита»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Габулов назвал Сафонова основным голкипером сборной России
17:27 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на увольнение Талалаева
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Юран может стать главным тренером «Торпедо»
17:16 · Россия. Премьер-лига
«Химки» потеряли Бикела на два матча Премьер-лиги
17:15 · Россия. Премьер-лига
Казаков назвал причину ухода Талалаева из «Торпедо»
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Тренера «Урала» Ганчаренко сурово наказали за ругательства в адрес арбитра 2
16:51 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Рубин» Бердыева был сильнее «Спартака» Карреры»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Управляющий партнёр PARI Сергеев прокомментировал слухи о разрыве контракта с «Пари НН»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо»: «Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время»
Все новости
Рекомендуем