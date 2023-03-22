​Юран может стать главным тренером «Торпедо»

В среду «Торпедо» объявило об отставке Андрея Талалаева с должности главного тренера команды. Теперь московский клуб работает над поиском нового рулевого. Как сообщает sport24, принять «автозаводцев» может Сергей Юран.

Юран находится без работы с августа. Тогда этот специалист весьма неожиданно ушёл из «Химок», хотя команда неплохо начала чемпионат.

Ожидается, что «Торпедо» объявит имя нового главного тренера в субботу, 25 марта.

На текущий момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Автозаводцы» имеют всего лишь 10 набранных очков в своём активе.