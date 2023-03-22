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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сотрудник РФС - о скандале с Михайловым: «По регламенту турнира, на 99,99 процента должны засчитать «технарь» «Пари НН» эксклюзив

22 Марта 2023 • 16:44 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Сотрудник РФС, который попросил не раскрывать его настоящего имени, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал причину ошибки «Пари НН», который внес в заявку на игру с «Торпедо» дисквалифицированного Ярослава Михайлова.

- Давай, теперь проясним ситуацию с «Пари НН». Почему играл Ярослав Михайлов, если он не имел права играть?

- Михайлов играл в ФНЛ-2 за вторую команду «Зенита». Но карточки там считаются, как общие. Получил одну карту в РПЛ за «Зенит» и три карты в ФНЛ-2 за «Зенит», они все равно идут в зачет основной команды и основного турнира.

- Если все общее, почему тогда электронная система не зафиксировала это?

- Потому что это разные турниры, которые проводятся отдельно и живут своей жизнью. Я уже приводил в начале пример с общим подъездом. Ты можешь жить очень шикарно в квартире с суперским ремонтом. Но в одном подъезде с тобой  этажом выше может жить алкоголик, у которого вместо стеклянных окон клеенка. Но при этом вы же ездите на одном лифте, у вас общая дверь в подъезде.

- Я согласен, что человек из «Локо» допустил ошибку, ведь Баринов играет за клуб уже сто лет. Но Михайлов перешел в «Пари НН» только этой весной из «Зенита». Он же эти карточки не получал в «Пари НН». Откуда они могли знать, сколько предупреждений он получил, играя в ФНЛ-2?

- Нужно было проверять.

- Каким образом?

- У него могла быть дисквалификация и не только в пределах России. Допустим, футболист играл в другом чемпионате. И там он попался на допинге. Или был дисквалифицирован за договорные матчи. В таком случае его может наказать УЕФА, запретив, допустим, на год участие во всех турнирах. У него остается пару недель до окончания этой дисквалификации, а «Пари НН» выпускает его на поле. В таком случае ему бы тоже было засчитано техническое поражение. Но из УЕФА никто не пришлет лично предупреждение в Нижний Новгород о том, что новый игрок не имеет права играть, пока не закончится его дисквалификация.

- Но ведь невозможно проверить всех футболистов. Если человек играл в условном чемпионате КНДР, и там его дисквалифицировали?

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- Если его дисквалифицировали в КНДР, то эта дисквалификация никак не влияет на его возможность играть в РПЛ. Только прямая дисквалификация УЕФА или ФИФА может ему запретить играть в чемпионатах других стран. Но эти все примеры с КНДР звучат, как оправдания.

- Почему?

- Потому что Михайлов пришел даже не из иностранного чемпионата, а из другого российского клуба.

- Работник «Локомотива» неправильно посчитал карты Баринова из-за того, что перепутал даты начала четвертьфинальных матчей Кубка России. В чем конкретно ошибка персонала «Пари НН»?

- В том, что они не учли, что Михайлов играл не только за «Зенит» в РПЛ, но и за вторую команду в ФНЛ-2.

- Какова вероятность, что «Пари НН» засчитают теперь техническое поражение?

- По регламенту турнира, на 99,99 процента должны засчитать «технарь» - 0:3. Я не знаю, какие они должны придумать аргументы и оправдания, чтобы итоговый счет оставили без изменений.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Ярослав Михайлов Пари НН
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ЗЕНИТ УРАЛ
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