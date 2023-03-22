​«Пари НН» присудили техническое поражение за матч с «Торпедо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел ситуацию с матчем 20-го тура Премьер-лиги «Пари НН» - «Торпедо», проходившем на выходных. За нижегородцев сыграл Ярослав Михайлов, который должен был отбывать дисквалификацию за перебор жёлтых карточек (две из четырёх игрок получил летом в ПФЛ, что упустили сотрудники клуба).

КДК РФС присудил «Пари НН» техническое поражение со счётом 0:3.

«Пари НН» остался на 13-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, но теперь у команды на один балл меньше – 19 очков. «Торпедо» получил плюс два очка, но по-прежнему замыкает таблицу – у команды 10 баллов в активе.