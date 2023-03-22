Управляющий партнёр PARI Сергеев прокомментировал слухи о разрыве контракта с «Пари НН»

Управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал слухи о том, что компания планирует разорвать спонсорский контракт с «Пари НН». При таком раскладе клуб Премьер-лиги лишится финансирования.

«Ничего подобного, никто ничего разрывать не хочет. Сейчас только 2/3 сезона прошло, о чём вы вообще?» - написал Сергеев в телеграм-канале.

Сергеев отметил, что в PARI никому не нравится ситуация с потерей очков («Пари НН» присудили техническое поражение за матч с «Торпедо» из-за выхода на поле дисквалифицированного игрока), однако это не означает, что компания хочет разорвать контракт.

«Мы высоко ценим работу с регионом, уверен мы вместе справимся с этими трудностями!» - добавил Сергеев.

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