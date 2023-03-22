В среду было объявлено об уходе Андрея Талалаева с должности главного тренера «Торпедо». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Талалаев покинул московский клуб из-за конфликта с его руководителями.

Отметим, что должность главного тренера «Торпедо» Андрей Талалаев занимал с середины октября.

На текущий момент «Торпедо» замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги России. В 20 прошедших турах команде удалось раздобыть всего лишь восемь очков.

Следующий матч чемпионата России «Торпедо» проведёт в воскресенье, 2 апреля. В этот день команда будет играть против «Ростова» на поле соперника.