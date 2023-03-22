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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сотрудник РФС - о карточке Михайлова: «В клубах надеются на систему, на судей, на инспекторов, но только не на самих себя» эксклюзив

22 Марта 2023 • 15:39 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Завтра дисциплинарный комитет рассмотрит протест московского «Торпедо» по поводу участия в матче с «Пари НН» Ярослава Михайлова. В прошлую среду «Локомотив» выставил в своем составе на матч Кубка Дмитрия Баринова, который также не имел права играть из-за перебора желтых карточек. Почему за такой короткий период времени случились два таких похожих казуса? Кто в этом виноват? И как в будущем избежать таких ошибок? С этим и другими вопросами, специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергей Беседин обратился к одному из сотрудников РФС, который попросил не раскрывать его настоящего имени.

- Ты работаешь в системе российского футбола, которая отвечает за проведение РПЛ. Почему ты согласился дать интервью и пообщаться, но при этом попросил не называть, а изменить твое имя и фамилию?

- В последнее время ходит слишком много разговоров о том, что в нашем футболе ошибаются одни, а виноваты всегда другие. Мне хотелось бы объяснить болельщикам, футболистам, да и всем, кто просто следит за нашим футболом, как все происходит на самом деле. А говорить свое имя и фамилию я не хочу, потому что не являюсь публичным человеком. Да и не хочу, чтобы на меня потом обижались.

- Мы связались с тобой, потому что в российском футболе в последнее время случились невероятные ситуации. В прошлую среду «Локомотив» выставил в своем составе на матч Кубка Дмитрия Баринова, который не имел права играть из-за перебора желтых карточек. В воскресенье «Пари НН» выпустил в составе Ярослава Михайлова, и он тоже должен был пропускать игру из-за карточек. Как в 21-м веке клубы РПЛ умудряются допускать такие ошибки?

- Ошибаются не клубы. Ошибаются люди, которые работают в этих клубах.

- Технологии в наше время дошли до того, что сидя дома мы можем смотреть по интернету в прямой трансляции любой матч, даже из чемпионата Папуа - Новой Гвинеи. Но почему, когда дело касается простых вещей, как подсчет желтых карточек в чемпионате России, то происходят такие ситуации?

- Люди в клубах надеются на систему, на судей, на инспекторов, на других людей, на кого угодно, но только не на самих себя. Из-за этого и получаются вот такие  проблемы, что им засчитывают технические поражения.

- Я все равно не понимаю, как такое возможно? Уже давно работает компьютерная система, фиксирующая в электронном виде всю информацию о желтых и красных карточках, а также о том, кто должен пропускать матчи. Разве она не показывает перед началом игры, кто имеет право находиться на поле, а кто не имеет?

- Такая система есть. Но для начала нужно понять и разобраться, как она работает. Начнем с того, что у нас есть три разных турнира. Есть РПЛ, есть Кубок России,  есть ФНЛ-2 или Вторая лига. Думаю, никто не станет спорить, что это разные турниры, которые живут по разным правилам.

- Но почему, когда дело касается карточек, то тут все едино?

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- Они, как соседи. Живут все в одном доме, но в квартире каждого свои правила. Например, в чемпионате России есть Fan ID, а в Кубке его нет. Однако есть и общие вещи, по которым жильцы этого дома пересекаются. Например, общий лифт, подъезд, ступеньки. В данном случае это касается карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Ярослав Михайлов Пари НН
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