Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «Зенита» после зимней паузы.

«Разные причины могут быть. Может быть, не вышли на пик формы после сборов. Всё равно наскребли свои очки, и «Спартак» потерял очки. Прошло три тура, а воз и ныне там. То есть, 10 туров до конца чемпионата, а разрыв не сокращается, поэтому, какие проблемы? У Семака пока нет проблем», — сказал Билялетдинов.

Команда Сергея Семака после 20 туров набрала 48 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт на 7 очков.