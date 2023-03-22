Павлюченко предложил проводить РПЛ по новой схеме

Известный в прошлом нападающий Роман Павлюченко, поигравший за сборную России и московский «Спартак», предложил проводить чемпионат страны по системе «весна-осень».

«Мне больше нравится система «весна-осень». Начал и закончил, чем все переносить. Также подготовка к сезону: провел и свободен. Я за то, чтобы вернули «весна-осень», - передает слова Павлюченко издание Sport24.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги команды провели 20 туров. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 48 набранных баллов. На второй строчке располагается «Ростов» (41), а на третьей – московский «Спартак» (40).