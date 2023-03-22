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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Оренбурга»: «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство»

22 Марта 2023 • 13:09 Комментировать

Хавбек «Оренбурга» Юрий Ковалёв в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресс» поделился мнением о шансах московского «Спартака» побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Думаю, и «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ. Это сильная команда. Просто мы к ним подготовились и не дали ничего сделать», - передает слова полузащитника источник.

Напомним, что в матче 20-го тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле победил «Спартак» со счетом 2:0.

После этого успеха «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «красно-белые» находятся на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Юрий Ковалёв
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