«Оренбург» продаёт билеты на матч с «Ростовом» за смешные деньги

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о запуске продажи билетов на матч 21-го тура Премьер-лиги против «Ростова». Стоимость составляет всего десять рублей.

«Оренбург» запускает акцию! Только в марте на официальном сайте билет на матч «Оренбург» - «Ростов» за 10 рублей. 1 апреля карета снова станет тыквой и установятся обычные цены», - говорится в телеграм-канале клуба.

Напомним, что поединок «Оренбурга» против «Ростова» состоится в понедельник, 3 апреля.

После 20 туров чемпионата России хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице, а гости располагаются на второй позиции.