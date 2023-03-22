Легионер «Оренбурга» хочет получить российский паспорт

25-летний полузащитник «Оренбурга» Брайан Масилья заявил о намерении получить российский паспорт.

«Хочу получить российское гражданство. Для чего? Я счастлив здесь. Почему нет? Уже говорил с президентом про это, он не имеет ничего против. Будем заниматься этим вопросом», - передает слова южноамериканского футболиста «Спорт-Экспресс».

Мансилья был арендован «Оренбургом» у «Расинга» до завершения нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги полузащитник провел 15 поединков в Премьер-лиге, в которых отметился голом и пятью голевыми передачами.