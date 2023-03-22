Сёмин: «У Хайкина есть шансы вернуться в Англию, но уже в АПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возвращении российского голкипера Никиты Хайкина в норвежский «Будё-Глимт».

Напомним, минувшей зимой Хайкин перешёл в клуб английского Чемпионшипа «Бристоль Сити», однако разорвал с ним соглашение, не проведя за эту команду ни одного официального матча, и вернулся в Норвегию, где выступал ранее.

Сёмин назвал решение 27-летнего Хайкина поступком профессионала, который видит в нём необходимость для самого себя.