Сёмин: «У Хайкина есть шансы вернуться в Англию, но уже в АПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возвращении российского голкипера Никиты Хайкина в норвежский «Будё-Глимт».
Напомним, минувшей зимой Хайкин перешёл в клуб английского Чемпионшипа «Бристоль Сити», однако разорвал с ним соглашение, не проведя за эту команду ни одного официального матча, и вернулся в Норвегию, где выступал ранее.
Сёмин назвал решение 27-летнего Хайкина поступком профессионала, который видит в нём необходимость для самого себя.«В Норвегии он имел постоянную игровую практику, у него отличная репутация в клубе. У Никиты есть шансы вернуться в Англию, но уже в АПЛ», — цитирует Сёмина Sport24.
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