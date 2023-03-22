Евгений Савин начал собирать донаты на существование «Красавы»

Бывший футболист, а ныне блогер и владелец кипрского клуба «Красава» Евгений Савин испытывает финансовые трудности. Посредством своих социальных сетей он обратился за помощью к своим подписчикам.

«Нас на канале миллион, и если каждый задонатит 99 рублей в год, то клуб будет жить в следующем сезоне», - говорится в публикации Евгения.

Напомним, что футбольный клуб «Красава» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Кипра. Коллектив располагается на 11-м месте в турнирной таблице. Главным тренером команды является экс-голкипер «Локомотива» Александр Криворучко.