Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением, до какого возраста может играть форвард «Локомотива» Артём Дзюба в РПЛ.

«Меня это не удивляет. Я сразу говорил ещё зимой, когда приобрели футболистов, сразу сказал, что они спокойно вылезут из этой ситуации. Многие говорили, что Дзюба старый. Какой старый? Ибрагимовичу 41 и забивает.

34 – это хороший возраст, играй не хочу. До скольки Дзюба может играть? Так как он сейчас выглядит. спокойно может играть года два-три. У нас в том году Нобоа в 38 лет стал лучшим футболистом. Так бывает, если человек без травм, то и может показывать такой уровень», — сказал Мостовой.

34-летний Дзюба зимой 2023 года перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента. Контракт между сторонами подписан до лета 2023 года.

За «железнодорожников» Дзюба сыграл пять матчей, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.