Круговой оценил возвращение Дзюбы в РПЛ

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о возвращении нападающего Артёма Дзюбы в Российскую премьер-лигу. С февраля текущего года 34-летний нападающий выступает за столичный «Локомотив».

«Я в нем не сомневался. Он молодец. Будет мегаматч против него между «Зенитом» и «Локомотивом». Очень ждем этой встречи», - передает слова Кругового издание «Известия».

Напомним, что Дзюба заключил с «железнодорожниками» контракт до завершения нынешнего сезона. Он принял участие в пяти поединках за московский коллектив, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.