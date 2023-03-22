Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой оценил возвращение Дзюбы в РПЛ

22 Марта 2023 • 10:44 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о возвращении нападающего Артёма Дзюбы в Российскую премьер-лигу. С февраля текущего года 34-летний нападающий выступает за столичный «Локомотив».

«Я в нем не сомневался. Он молодец. Будет мегаматч против него между «Зенитом» и «Локомотивом». Очень ждем этой встречи», - передает слова Кругового издание «Известия».

Напомним, что Дзюба заключил с «железнодорожниками» контракт до завершения нынешнего сезона. Он принял участие в пяти поединках за московский коллектив, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Данил Круговой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
10:44 · Россия. Премьер-лига
Круговой оценил возвращение Дзюбы в РПЛ
10:39 · Россия. Премьер-лига
Зделар: «Чалов должен был быть вызван в сборную, он — топ-игрок»
10:11 · Россия. Премьер-лига
В «Севилье» высказались об интересе к Абаскалю
10:06 · Россия. Премьер-лига
Овсепян — о Тикнизяне в сборной Армении: «Мы только рады футболистам такого уровня»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Божович отреагировал на невызов Дзюбы в сборную России
09:51 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко — о Fan ID: «Чуть-чуть повыпендриваются и отменят»
08:22 · Россия. Премьер-лига
Генич высказался о поражении «Спартака» от «Оренбурга»
08:06 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал игрока РПЛ, который может перейти в «Зенит»
04:45 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис высказался за систему «весна-осень»
03:46 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили считает рациональным возможное возвращение к системе «весна-осень»
03:23 · Россия. Премьер-лига
Песьяков: «Дзюба спокойно сможет поиграть и до 45 лет в нашем чемпионате»
21 Марта
23:50 · Россия. Премьер-лига
Чистяков: «Что касается Fan ID, я хочу, чтобы ходило больше зрителей»
23:35 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Есть смысл вернуться к системе «весна-осень»
23:15 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Ощущение, что легионерам «Зенита» стало скучно»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Николаев прокомментировал пенальти в матче «Химки» - «Ростов»
Все новости
Рекомендуем