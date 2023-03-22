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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой – о Комличенко: «Человек под два метра падает в штрафной при любом контакте, это смешно» эксклюзив

22 Марта 2023 • 12:20 Комментировать

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о назначении пенальти в ворота «Химок» в матче против «Ростова» (0:1) в 20-м туре РПЛ.

«Я прокомментировал уже и ранее говорил. Я не Гогниева поддерживаю, а поддерживаю то, что он сказал: «Ну сколько можно уже? Дают пенальти за то, что человек кричит в штрафной площади». После игры сам Комличенко сказал, что это хитрости такие.

Человек под два метра падает при любом контакте, ну это смешно!» - сказал Мостовой.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. Ближайший преследователь «Ростов» отстаёт на 7 очков. Команда Валерия Карпинаидет на первом месте по количеству заработанных пенальти.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки Александр Мостовой Спартак Гогниев Николай Комличенко РПЛ
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