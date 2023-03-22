В «Севилье» высказались об интересе к Абаскалю

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не входит в сферу интересов испанской «Севильи». Об этом рассказал пресс-атташе андалусийского клуба Гомес Хесус.

«Абаскаль в «Севилье»? Такой вариант невозможен, он не возглавит наш клуб», - передает слова представителя клуба издание Metaratings.ru.

Абаскаль занял пост главного тренера «Спартака» летом прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России «красно-белые» под руководством испанца набрали 40 баллов после 20 туров. Столичный коллектив располагается на третье месте в турнирной таблице.