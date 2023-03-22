Божович отреагировал на невызов Дзюбы в сборную России

Известный футбольный тренер Миодраг Божович, поработавший в «Динамо» и «Ростове», в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался относительно невызова нападающего Артёма Дзюбы в сборную России.

«Дзюба? Даже не хочу обсуждать, вызван он в сборную или не вызван. Карпин лучше всех знает, кто ему нужен. Это его решение. Он тренер сборной. У каждого человека есть свое мнение», - сказал сербский специалист.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел пять поединков за «Локомотив», отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

В марте сборная России проведет спарринги с Ираном и Ираком.