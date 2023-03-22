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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич высказался о поражении «Спартака» от «Оренбурга»

22 Марта 2023 • 08:22 Комментировать

Популярный комментатор Константн Генич высказался о недавнем поражении московского «Спартака» от «Оренбурга» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась неудачей «красно-белых» со счетом 0:2.

«Все говорят, что «Спартак» проиграл. Никто не говорит, что «Оренбург» выиграл. Тут концентрация на провале «Спартака», а не на хорошей игре «Оренбурга». «Оренбург» победил абсолютно заслуженно», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

После 20 туров чемпионата России «Спартак» набрал 40 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице. В свою очередь «Оренбург» с 31 очком находится на седьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Константин Генич Оренбург
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