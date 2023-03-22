Генич назвал игрока РПЛ, который может перейти в «Зенит»

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что легионер «Оренбурга» Лукас Вера находится в сфере интересов петербургского «Зенита».

«Вера - хороший футболист, он ведёт игру в середине. Думаю, Лукас точно на карандаше у «Зенита». Надо дождаться лета и посмотреть, кто из бразильцев уйдёт», - передает слова Константина издание «РБ Спорт».

Аргентинский полузащитник перебрался в «Оренбург» из «Лануса» перед стартом нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Вера провел 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.