Вратарь российской сборной по футболу и «Ростова», Сергей Песьяков, считает, что Артем Дзюба сможет еще долго радовать поклонников своего таланта. Он уверен, что ему по силам выступать до 45 лет в условиях российского чемпионата, не столь требовательного к форме игроков, как лучшие чемпионаты Европы.

- В нашем чемпионате Дзюба будет играть до 45 лет вообще спокойно. И забивать постоянно. Опять же его габариты, техника, уровень — со всем этим он может спокойно играть и забивать в РПЛ еще долго- заявил Песьяков «Известиям».

В настоящий момент Артему Дзюбе 34 года, он защищает цвета московского «Локомотива».