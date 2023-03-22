Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал идею РФС о создании Лиги легенд.

«Неплохая идея. Все правильно делает РФС. Вопрос состоит в том, сколько команд захотят участвовать в турнире. Много не надо, на мой взгляд. Нужно, чтобы не было больших переездов. Сели на автобус - приехали и сыграли. Это было бы нормально. Очень хорошая идея. Я только не очень хочу, чтобы это все проводилось прямо в формате такого чемпионата. Соревновательного подтекста почти не должно быть. Все-таки возраст есть возраст. Да, будут врачи, но перенапрягаться в ветеранском возрасте не очень полезно. Да и не очень приятно это смотрится. Это не должна быть битва гладиаторов, это должны быть товарищеские игры», - сказал Пономарёв.