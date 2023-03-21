Российский голкипер Хайкин вернётся в Норвегию

Российский вратарь английского «Бристоль Сити» Никита Хайкин вернётся в свой бывший клуб – норвежский «Будё-Глимт». Об этом отрапортовал норвежский источник Nettavisen.

Сообщается, что Хайкин не будет дожидаться окончания своего соглашения с клубом Чемпионшипа, а разорвёт контракт и немедленно вернётся в норвежский клуб, где он был первым номером на вратарской позиции.

Напомним, что Хайкин перебрался в «Бристоль Сити» прошедшей зимой, однако до сих пор не сыграл за этот английский клуб ни в одном матче. Зато в составе «Будё-Глимт» россиянин дважды становился чемпионом Норвегии и провёл в этом скандинавском клубе три года.