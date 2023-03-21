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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи – о системе «осень-весна»: «У нас в России существует зима, она никуда не делась»

21 Марта 2023 • 22:15 Комментировать

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи поделился своим мнением о системе, по которой сегодня разыгрывается российский чемпионат.

«Зачем переходили на «осень-весна»? У нас общественность такая - любит устраивать революции. Немудрено, что было принято подобное решение. Только одного они понять не могут - у нас в России существует зима, она никуда не делась», - приводит слова Хаджи «Чемпионат».

Специалист призвал любителей футбола делать выводы самостоятельно, обращая внимание на результаты его бывшего клуба, «Спартака», во всех соревнованиях, которые при прошлой системе были выше.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Александр Хаджи
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