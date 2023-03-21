Радченко: «Когда играли по системе «весна-осень», то тоже было много вопросов»

Бывший нападающий национальной сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал нынешнюю систему проведения чемпионата России.

«Когда играли по системе «весна-осень», то тоже было много вопросов - не перейти ли на другое время проведения. Попробовали перейти. Возможно, многие клубы испытали неудобства», - приводит слова Радченко «Чемпионат».

Специалист заявил, что ничего страшного в переходе на используемую в настоящее время систему не видит, ведь чтобы что-то узнать, это что-то нужно попробовать.

Если есть какие-либо вопросы к нынешней системе, всегда можно вернуться к тому, что было раньше, заявил эксперт, добавив, что считает метод проб и ошибок «нормальной практикой».