Экс-футболист «Торпедо» и «Локомотива» Алексей Арефьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением относительно матчей прошедшего 20-го тура РПЛ.

- Матч ЦСКА и «Зенита» все ждали, как центральную игру тура. Но мы увидели очень скучный футбол с одним забитым голом при помощи рикошета. Почему было так скучно?

- Я не припомню, когда эти команды показывали результативный футбол в матчах между собой. Там все было ожидаемо. Победит тот, кто будет меньше ошибаться. В итоге одна ошибка обошлась «Зениту» потерей очков.

- Почему, имея такой отрыв, «Зенит» не смог расслабиться и сыграть в нормальный футбол?

- Я думаю, на него как раз и давило то, что «Спартак» до этого потерял очки. Стоило проиграть команде Абаскаля, как все тут же заговорили о том, что сейчас «Зенит» точно увеличит свой отрыв от «Спартака» еще больше, уже до 11 очков, и можно Питеру вручать заранее медали. По себе знаю, как это очень сильно давит психологически. Кажется, вот он подарок от соперника и обязательно надо им воспользоваться. Но выходишь на поле, и все складывается не так просто. Я думаю, если бы «Спартак» взял очки в Оренбурге, то «Зениту» было бы легче. Они бы понимали, что преследование продолжается, значит нужно тоже уезжать с очками с выезда против ЦСКА.

- Хотите сказать, что в случае победы «Спартака» в «Оренбурге», «Зенит» выиграл бы у ЦСКА?

- Мое мнение, что тогда он бы играл более агрессивно, и у него было бы больше мотивации. Думаю, точно бы не проиграл.

- Ваш бывший клуб «Торпедо» может выиграть матч на бумаге у «Пари НН». У вас есть объяснение тому, как такое возможно?

- Я слышал что-то такое. Кажется, что у Нижнего играл футболист, который не имел права играть из-за перебора карточек. Я не знаю точно, кто виноват.

- На прошлой неделе «Локомотив» выставил на матч Кубка в состав Баринова, который тоже не имел права играть из-за желтых карточек. Как в 21-м веке клубы РПЛ умудряются допускать такие ошибки?

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- С одной стороны виновата и система тоже. Технологии в наше время дошли до того, что сидя дома мы можем смотреть по интернету в прямой трансляции любой матч, к примеру, из чемпионата Южной Америки. Но когда дело касается простых вещей, как подсчет карточек, то происходят почему-то грубые ошибки.

- Как вы считаете, «Торпедо» должно подавать протест или нет?

- В его ситуации это последний шанс зацепиться хоть как-то за 14-е место. Хоть как-нибудь, но остаться в игре.

- Насколько это справедливо в плане этики и морали, ведь на самом деле матч закончился 1:1? Получается, что у футболистов «Пари НН» просто берут и крадут эту ничью?

- Можно сколько угодно обвинять лигу и несовершенство системы. Но клуб тоже виновен в том, что произошло.

- В чем конкретно в этом случае вина вратаря Артура Нигматуллина или защитника Дмитрий Стоцкого? Люди отбегали 90 минут на поле, отдали все силы, и в итоге получается, ихобкрадывают.

- Нет-нет, конечно, игроки ни в чем не виноваты. Но в команде точно есть люди, ответственные за такие нюансы, как перебор карточек. Они ведь работают, получают за это зарплату и должны следить за такими, казалось бы, простыми вещами.

Сергей Беседин