Экс-футболист «Торпедо» и «Локомотива» Алексей Арефьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением относительно матчей прошедшего 20-го тура РПЛ.

- Самый красивый матч получился в Москве, где «Локомотив» проигрывал 0:2, умудрился при этом еще и не забить пенальти, но в итоге выиграл эту игру 3:2. У вас есть объяснение тому, что это было?

- Это футбол. За это мы его и любим. Действительно, это получился самый шикарный матч в туре. И не только в туре, но и пока во всей весенней части чемпионата. Я даже думаю, что эта игра претендует на то, чтобы стать самой лучшей во всем чемпионате. Очень маленькая вероятность, что до конца сезона мы увидим такой шикарный триллер.

- Можно было такое представить, что после вылета в Кубке от «Акрона» из ФНЛ, «Локомотив» сумеет забить за один тайм три гола «Краснодару»?

- Для «железнодорожников» сейчас каждый матч в чемпионате, как кубковый. Им нужны очки, чтобы в конце сезона отгородить себя от всех разговоров и мыслей о вылете, о стыковых матчах, о борьбе за выживание.

- Я смотрел этот матч и не мог понять, за счет чего «Локо» вытащил эту игру? Откуда у него взялись силы на этот камбэк? Да еще и после не забитого пенальти в конце первого тайма?

- Многие команды, конечно, после такого психологически бы очень расстроились. Но «Локомотив» не сдался. Там много опытных футболистов, игроки сборных. Там играют футболисты, которые привыкли бороться только за медали и за чемпионство. Поэтому им не привыкать вытаскивать такие матчи. На опыте и вытащили.

- Почему тогда перед уходом на зимний перерыв «Локомотив» находился в зоне стыковых матчей и на расстоянии одного очка от зоны вылета?

- Это уже другая история. Команда начинала чемпионат с другим тренером. Что было, то было. Главное то, что мы видим сейчас.

- На данный момент Галактионов – единственный тренер, который взял весной с «Локомотивом» три победы подряд в трех матчах чемпионата. Пока «Локо» - единственная команда, которая весной добилась стопроцентного результата. Чем обусловлен такой успех Галактионова?

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- Есть такая поговорка: команда нашла своего тренера, а тренер нашел свою команду. В данном случае она очень актуальна. Похоже, что Галактионов и «Локомотив» нашли друг друга. И им хорошо вместе.

- Не могу не спросить про Артёма Дзюбу? Он тоже нашел себя и свою команду после Турции?

- Кто бы и что не говорил, но Дзюба может спокойно играть в любой команде РПЛ и будет там лучшим в нападении. Многие говорили, что он уже все, закончился. Спорили и смеялись, сможет ли он забить хотя бы один гол с игры. А он взял и всем заткнул рты своей игрой и результативностью. Иногда мне кажется, для Артёма чем сложнее ситуация, тем лучше он из нее находит выход. Еще в начале второго тайма он был одним из антигероев матча с незабитым пенальти в пассиве. А через 20 минут он уже в активе с победным забитым голом.

- Как вы думаете, «Краснодар» после такого поражения не поплывет?

- Посмотрим. Все зависит от тренера и как быстро он сможет заставить их забить все, что случилось в Москве в тот вечер.

Сергей Беседин