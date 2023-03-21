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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Я за возвращение к системе «весна-осень»

21 Марта 2023 • 21:11 Комментировать

Бывший полузащитник махачкалинского «Динамо» Борис Игнатьев высказался о системе проведения российского чемпионата.

«Лично я за возвращение к системе «весна-осень». Если брать Вторую лигу, то там чемпионат останавливается в ноябре — команды практически четыре месяца не играют официальные матчи. Игроки только тренируются и за это получают деньги», - приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Также специалист заявил, что у системы «весна-осень» есть преимущество перед системой «осень-весна» в количестве времени на подготовку к матчам еврокубков – в первом случае у российских команд в распоряжении будет девять месяцев, во втором – два.

«Допустим, «Спартак» в ноябре победил в чемпионате страны и уже знает, что осенью следующего года ему играть в Лиге чемпионов», - объяснил Игнатьев.

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев РПЛ Вторая лига
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