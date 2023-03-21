Карсаков выступил за систему «весна-осень»

Бывший российский футболист Дмитрий Карсаков поделился своим мнением о системе проведения чемпионата страны.

«Я за то, как было раньше - за систему «весна-осень». Мне бы было бы интереснее, если бы РПЛ снова проводили в это время», - приводит слова Карсакова «Чемпионат».

Специалист считает, что переход на противоположную систему, по которой чемпионат России разыгрывается и поныне, был обусловлен трансферными и европейскими факторами.

В данный момент лидером российского соревнования является петербургский «Зенит». На втором месте располагается «Ростов», на третьем – московский «Спартак».