Гладилин: «Вернуться к системе «весна-осень» - правильно»

Бывший полузащитник московских клубов «Спартак» и «Локомотив» Валерий Гладилин высказался о системах «осень-весна» и «весна-осень».

«Если говорить о чемпионате России в целом, то вернуться к системе «весна-осень» - правильно. Чемпионат идёт не только в высшей лиге, но и в Первой, и во Второй лигах», - приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Также эксперт заявил, что для элитного российского дивизиона можно придумать некий «комбинированный вариант».

В настоящее время лидером чемпионата России является петербургский «Зенит», который на семь очков опережает идущий вторым «Ростов» и на восемь – идущий третьим московский «Спартак».