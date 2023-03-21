Футболисты, тренерский штаб и персонал сборной России прибыли в столицу Ирана – город Тегеран. Об этом сообщает официальный Telegram-канал российской команды, прикрепив видео из аэропорта.

Напомним, что до игры команды России с 24-й сборной рейтинга ФИФА остаётся менее двух суток. Она состоится 23 марта вечером на стадионе «Азади». Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

А уже 26 марта россияне встретятся в Санкт-Петербурге с командой Ирака.

Ранее тренер вратарей россиян назвал двух голкиперов, которые с огромной вероятностью будут защищать ворота команды в играх против иранцев и иракцев.